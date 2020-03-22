محافظ بابل : مددنا حظر التجول حفاظا على أرواح المواطنين

2020/03/22 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

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عزا محافظ بابل وكالة حسن منديل تمديد حظر التجوال في المحافظة الى كثرة الملامسين للمصابين بفيروس كورونا وللحد من انتشار الوباء

وأوضح في تصريح، أن تمديد حظر التجول في المحافظة الى أسبوع إضافي للحفاظ على أرواح المواطنين، مبينا أن المحافظة سجلت حالتي وفاة إحداها لمواطن من بابل والثانية لشخص من أهالي النجف.

وأضاف، أن الإجراءات المتخذة هي الرادع الوحيد لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ومنع العدوى، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشاره بين المواطنين.

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