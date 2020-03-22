بالانفوغرافيك.. إحصائيات كورونا في العراق

2020/03/22 | 18:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن العراق يوم الأحد 19 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا.

وبذلك، ارتفع عدد الإصابات بعموم العراق إلى 233 إصابة والوفيات إلى 20 والشفاء إلى 57 حالة.

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