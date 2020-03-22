حقوق الانسان: اجراءات الحكومة العراقية للوقاية من كورونا ضعيفة

2020/03/22 | 18:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتقدت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي، الاحد، إجراءات الحكومة الاتحادية في التصدي لوباء فيروس كورونا والوقاية منه، محملة اياها "المسؤولية الكاملة" عن تفشي المرض في البلاد.وقال ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي في مؤتمر صحفي من كركوك حضرته شفق نيوز، ان "اجراءات الحكومة المركزية ضعيفة ولا ترتقي الي مستوى المسؤولية لمجابهة التحديات الخطيرة في التصدي لفيروس كورونا"، مشيرا الى ان المسؤولية الكاملة تتحملها الحكومة اذا ما تفشى المرض في عموم البلاد.وكانت اكدت خلية الأزمة العراقية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا الأحد، أن احكام السيطرة على تفشي الفيروس ملتزم ببقاء المواطنين في منازلهم.وأعلن العراق اليوم الاحد، فرض حظر للتجول في عموم البلاد؛ بعد وفاة 20 شخصا جراء فيروس كورونا المستجد، وتجاوز اعداد المصابين لـ230 حالة.وقال نائب رئيس الخلية جاسم الفلاحي في حديث خص به شفق نيوز، إن "الإجراءات المتخذة من قبل خلية الأزمة جاءت ضمن تعليمات منظمة الصحة العالمية من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا في البلاد، على الرغم من تسجيل الإصابات لدى المواطنين".وأضاف أن "العراق يعتبر أفضل من الدول المحيطة به بالنسبة الإصابات، بالإضافة أن الإجراءات التي تتخذها الخلية تمنع من تسجيل الآلاف من الإصابات".واكد "أن الوضع بالعراق لن يكون كوضع الصين وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وإيران ودول أخرى، إلا أن ذلك يتوقف على التزام المواطنيين البقاء في منازلهم بمدة لا تقل عن 14 يوماً".وسعيا لتجنب تفشي المرض، سيرت القوات الأمنية العراقية دوريات على طول الحدود مع إيران؛ لمنع العبور غير الشرعي بين البلدين، اللذين أغلقا الحدود بينهما رسميا منذ شهر.وسيتواصل إغلاق المدارس والجامعات وكافة مطارات البلاد، حتى 28 آذار/ مارس، بحسب القرار الجديد.

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