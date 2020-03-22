بسبب كورونا.. إغلاق بلجيكا لثمانية أسابيع

2020/03/22 | 18:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك لصحيفة دي زونداخ يوم الأحد إن إغلاق بلجيكا بسبب وباء فيروس كورونا سيستمر للأسابيع الثمانية القادمة على الاقل.

ومنذ 17 مارس آذار لا يُسمح للبلجيكيين بمغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام أو الأمور المتعلقة بالصحة أو مساعدة الآخرين.



وأُغلقت المدارس والجامعات أبوابها ويمارس الموظفون في معظم الشركات عملهم من المنزل.

وحُظر السفر لغير الضرورة حتى الخامس من أبريل نيسان كما حُظرت كافة التجمعات.



وتجوب دوريات الشرطة الشوارع لمراقبة هذه الأوامر وتطبيقها.

وردا على سؤال عن فترة استمرار هذا الوضع قالت دي بلوك ”هذا هو السؤال الذي تصعب إجابته.



نحن الآن نتجه إلى ذروة الوباء والتي بعدها سيبدأ المنحنى في الانخفاض“.

وأضافت ”أعتقد أن هذا الوضع سيستمر لثمانية أسابيع أخرى على الأقل.



سيكون هذا المنحنى الطبيعي“.

وقالت إن هذا التقدير يستند إلى ما حدث في الصين وكوريا الجنوبية حيث بلغ الوباء ذروته سابقا.

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