الصحة تعلن الموقف الوبائي لعدد الاصابات بكورونا والوفيات وحالات الشفاء التام

2020/03/22 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نشرت وزارة الصحة، خارطة الموقف الوبائي لليوم الاحد، في البلاد، متضمة عدد الوفيات بفيروس كورونا ال...





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