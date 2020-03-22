2020/03/22 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة، الاحد (22 اذار 2020)، تسجيل اصابات جديدة بكورونا، فيما كشفت عن ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة الرصافة تعلن تسجيل اصابات جديدة بكورونا وتكشف عن توزيعها الجغرافي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة الرصافة تعلن تسجيل اصابات جديدة بكورونا وتكشف عن توزيعها الجغرافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).