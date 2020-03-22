2020/03/22 | 18:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت السلطات الهولندية عن تسجيلها 43 وفاة و573 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.وأكدت السلطات الصحية في هولندا اليوم الأحد أن حصيلة المصابين بالفيروس شهدت منذ أمس ارتفاعا بنحو 16% وبلغت 4204 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب الوباء 179 شخصا تتراوح أعمارهم بين 57 و97 عاما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرات الوفيات في هولندا بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرات الوفيات في هولندا بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).