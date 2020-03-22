مطالبة بتدخل

2020/03/22 | 18:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت هيئة الاعلام والاتصالات يوم الأحد من انهيار منظومة الاتصالات والانترنت في العراق جراء عدم تمكن فرق الصيانة والوقود من التحرك بسبب حظر التجوال، مطالبة خلية الأزمة بالتدخل "العاجل".

وقالت الهيئة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "منظومة الاتصالات والانترنت قد تتوقف جراء استمرار عدم السماح لفرق الصيانة التابعة لشركات الاتصالات والشركات المجهزة لخدمات الانترنت (ISP) من القيام بأعمال الصيانة الدورية وتجهيز الوقود لمحطات الارسال".

وأشارت إلى أن "بعض الجهات تقوم بعرقلة عمل الفرق الفنية الخاصة بشركات الاتصالات والانترنت دون الالتزام بمقررات خلية الازمة".

وأردفت أن "قطاع الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل العمود الفقري في مواجهة الازمات في العالم وسيمثل العامل الحاسم والرئيسي في مواجهة تداعيات انتشار فايروس كورونا".

وأضاف الهيئة أن "الاستمرار بالتغاضي عن اهمية هذا القطاع الحيوي سيؤدي الى مزيد من الخسائر التي يعود بضررها على المواطن العراقي".

ودعت الهيئة، كافة الجهات المسؤولة، إلى "ايلاء الاهمية التي تضمن استمرار عمل المعنيين بتشغيل خدمات الهاتف الخلوي وخدمات الانترنت (ISP)" .

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