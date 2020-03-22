السليمانية تُلزم اصحاب المخابز والافران بقرارات وتحذر المخالفين

2020/03/22 | 18:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاحد، قرارات جديدة بخصوص عمل المخابز وافران الصمون، محذرة المخالفين باغلاق محل عمله.وجاء في بيان اللجان المشتركة اطلعت عليه شفق نيوز، انها اصدرت قرارات جديدة تخص عمل المخابز وافران الصمون تهدف لتشديد الاجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.واشار البيان الى ان الاجراءات تضمنت ان على جميع المخابز وافران الصمون الالتزام بتعليمات الصحة واستخدام القفازات والكمامات والقبعات اثناء العمل.واضاف البيان ان الشخص الذي يقوم بقبض الاموال في المخابز والافران لا يجوز له لمس العجين والخبز والصمون ابدا، ملزما اصحاب المخابز والافران استخدام الاكياس الورقية بدلا من اكياس النايلون.ومنع البيان قيام المخابز والافراد استخدام مادة الصودا في عملهم، مشددا على قيامهم يوميا برش مادة معقمة لتنظيف المكان.ومنع البيان دخول اي شخص من غير العاملين الى داخل مكان عجن وشواء الخبز والصمون بتاتا، منوهة الى منع التدخين منعا باتا داخل المخابز والافرانوشدد البيان على ان محل لا يلتزم بالتعليمات يتم اتخاذ اجراءات قانونية مشددة بحق المحل وصاحبه.واعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، الاحد، تمديد حظر التجوال المفروض الى الاول من نيسان المقبل، على ان يشمل الافراد ايضاً وفق استثناءات محددة.وسمحت الداخلية وفق جملة قرارات للاسواق الغذائية (السوبرماركتات) المخابز والافران فتح محالهم اعتبارا من الساعة الحادية عشر ليلا لغاية الساعة السادسة صباحا، ماعدا الصيدليات الخافرة، مبينا انه يتوجب على المحافظين والمشرفين على الادارات المستقلة تنظيم موضوع السماح بفتح الاسواق الغذائية والمخابز والافران والاماكن التي تقدم الخدمة للمواطنين بشكل لايؤثر على قرار منع التجوال.

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