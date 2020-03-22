أطباء في جميع التخصصات يفتحون عياداتهم ألكترونياً للمرضى ايام حظر التجوال..تعرف عليهم

2020/03/22 | 18:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تناقلت مجموعات الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي ارقام وعناوين عدد من الاطباء مع اختصاصاتهم.وقال ناشطون لـ”يس عراق”، ان الكثير من الاطباء يرغبون بتقديم الخدمات والاستشارة الطبية على تطبيقات واتسب بسبب الظرف الحالي وعدم امكانية وصول المرضى والمراجعين الى العيادات.وتنشر “يس عراق”، عدداً من ارقام الطبيبات والاطباء مع ارقامهم وتخصصاتهم للمراجعة.[…]

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