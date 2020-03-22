محافظ النجف يعلن وصول قوة امنية كبيرة لضبط حظر التجوال بالمحافظة ويشدد على التعامل بحزم

2020/03/22 | 18:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: النجف أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الأحد، وصول قوة أمنية كبيرة لضبط حظر التجوال بالمحافظة، فيما شدد على التعامل بحزم مع المخالفين.وقال الياسري في بيان، أن “قطعات الجيش العراقي وصلت لمؤازرة القطعات الأمنية المنتشرة في تطبيق خطة حظر فرض التجوال”.ورأى أن “قيادة شرطة المحافظة ضباطا ومنتسبين قدموا أروع معاني البسالة […]

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