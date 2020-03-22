نص مقررات خلية الازمة اليوم الاحد

2020/03/22 | 18:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الأزمة: تمديد حظر التجوال سيكون إلى الساعة 11 مساءً من يوم السبت المقبل

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