القوات الأمنية تغلق مداخل منطقة اليرموك كإجراء إحترازي من فيروس كورونا

2020/03/22 | 19:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أغلقت القوات الامنية، اليوم الاحد، مداخل منطقة اليرموك كإجراء لفرض حظر التجوال بشكل أكبر في مناطق بغداد لمكافحة فيروس كورونا المستجد.للاشتراك بقناة وكالة اين الاخبارية

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