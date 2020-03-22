2020/03/22 | 19:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية يوجه مصرفي الرافدين والرشيد بتأجيل استيفاء اقساط القروض وفوائدها لأصحاب سيارات الاجرة ولمدة شهرين، بسبب توقف أعمالهم اليومية جراء حظر الت... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/22 | 19:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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