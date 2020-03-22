وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [ 30]- خلاصات

2020/03/22 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي عائلة غير نبوية..(4)ديانة عبد المطلب..تبرير وغطاء لوثنية أبي عليّ، يقول كذبة اليوم وما سبقه، أن عبد المطلب كان حنيفيا.لماذا لم يرد إسمه، إذن، ضمن قائمة الأحناف/ (الأحناث) المبثوثة في الكتب القديمة؟.الأحناف كانوا علماء وفلاسفة وإنسانيون ورجال مبادئ..وما عبد المطلب منها بشيء.ورقة بن نوفل بن أسد..عبيدالله بن جحش بن رئاب..عثمان بن الحويرث بن عبد العزى..قسّ بن ساعدة الإيادي..ز......

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