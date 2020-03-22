سامح عسكر - وهم مراجعات الشيوخ

2020/03/22 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر برز في الآونة الأخيرة عدة تصريحات لشيوخ السلفية الوهابية كالشيخ محمد حسان وأبو إسحاق الحويني، يُفهَم منها عودتهم عن التشدد والتطرف الديني الذي فسر اليوم بمغالاتهم في تكفير الآخرين وفتاويهم بالجهاد ونشر الخرافات كالإعجاز العلمي وخلافه، وبلفظ الشيخ أبو إسحاق قائلا " لقد كنا ننقل أحاديث وفتاوى في شبابنا دون تمحيص بُغية الشُهرة" وعلى نفس السياق الشيخ محمد حسان الذي اعترف هو الآخر بغلطات – لم يذكرها – ......

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