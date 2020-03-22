لمواجهة تداعيات كورونا… تعليق استيفاء “مؤونة” مالية من المستوردين

2020/03/22 | 19:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت الحكومة السورية العمل باستيفاء “مؤونة” مالية (وديعة) التي تفرض على عمليات الاستيراد، حتى إشعار آخر، وذلك لتسهيل استيراد المواد في ظل مواجهة فيروس كورونا.وشمل القرار، ونشرته صحيفة (الوطن)

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