شاهد: فيديو “صادم” من داخل إحدى مستشفيات اسبانيا.. لاتوجد أسرة فارغة المرضى يتراكمون في الممرات!

2020/03/22 | 19:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو “صادم” من داخل إحدى مستشفيات اسبانيا أظهر تراكم المرضى في الممرات واستلقائهم على الارض.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل احدى المستشفيات في اسبانيا وهم يستلقون على الأرض بعد ان نفدت الأسرة في المكان”.وسجلت إسبانيا، اليوم الأحد، ارتفاعا كبيرا في […]

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