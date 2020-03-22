الصحة السعودية : تسجيل 119 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

2020/03/22 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل مئة وتسع عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في تغريدة على تويتر ارتفاع الإصابات في المملكة الى خمسمئة وإحدى عشرة إصابة بعد تسجيل مئة وتسع عشرة حالة جديدة بينها اثنتان وسبعين حالة في مكة المكرمة تليها الرياض التي سجلت اربع وثلاثين حالة.

ويعد ذلك أكبر ارتفاع يومي في عدد المصابين منذ بدء انتشار الفيروس الجديد في المملكة.

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