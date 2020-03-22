وزارة المالية : الدوائر المعنية والمصارف ستبدأ بالتهيئة لصرف الرواتب في جميع المحافظات

2020/03/22 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة المالية بيانا حول توزيع الرواتب في العاصمة بغداد وعموم المحافظات في ظل حظر التجوال

واكد الوزير فؤاد حسين في بيان، أن الدوائر المعنية والمصارف ستبدأ بالتهيئة لصرف الرواتب في جميع المحافظات، داعيا محافظين ورؤساء الدوائر اتباع تعليمات السلامة الصحية واخذ أعلى درجات الحيطة من أي تجمع.

وشدد على ضرورة توزيع الرواتب بصورة لا تؤدي الى خلق تجمعات كبيرة تؤثر سلبا على حياة المواطنين، وجدولة توزيع الرواتب على أيام مختلفة، موجها في الوقت نفسه مصرفي الرافدين والرشيد بتأجيل استيفاء اقساط القروض وفوائدها لأصحاب سيارات الأجرة ولمدة شهرين.

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