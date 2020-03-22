خلية الازمة النيابية تعقد اجتماعها الأول برئاسة الكعبي وتتخذ عددا من القرارات والتوصيات

2020/03/22 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت اللجنة النيابية المكلفة بمواجهة وباء كورونا اجتماعها الاول برئاسة حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب.

وناقش المجتمعون اخر التطورات فيما يخص الاوضاع الصحية في عموم البلاد والاجراءات المتبعة من خلية الازمة الوزارية والمؤسسات ذات العلاقة بمواجهة وباء كورونا.

واوصت اللجنة بالتعاقد مع الكوادر الطبية والصحية المتقاعدين، وخريجي الكليات الطبية والصحية للعام الماضي، والتريث في احالة الكوادر الطبية والصحية واستثنائهم من تعليمات قانون التقاعد، ومطالبة رئاسة الوزراء ووزارة المالية باستثناء وزارة الصحة من تعليمات التعاقد والشراء واستيراد كل الاجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المرضى ووقاية الكوادر الطبية والصحية، فضلا عن استثنائهم من تنفيذ العقود الحكومية.

كما اوصت بدعم الكوادر الصحية والطبية “ماليا ومعنويا”، وتوفير كل سبل الرعاية والاهتمام لهم باعتبارهم حائط الصد الاول والاساس لمواجهة هذا المرض، إلى جانب مطالبة شركات الهاتف النقال والانترنت باعتبار المكالمات المحلية والانترنت مجانية خلال هذا الشهر، لدعم المواطنين الجالسين في المنازل طيلة ايام الحظر.

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