احتفالات عيد «نوروز» تكسر الحظر بشكل جزئي في القامشلي

2020/03/22 | 19:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي فضّلت فيه معظم العائلات الكردية البقاء في منازلها وعدم الاحتفال بعيد “نوروز”، كسرت المئات من العائلات، أمس السبت، حالة الحظر (الجزئي) التي اتخذت في “القامشلي” منعاً من

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