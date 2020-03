بالفيديو.. كيف يقي رونالدو نفسه وعائلته من كورونا؟

2020/03/22 | 19:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ مع تفشي فيروس كورونا الجديد، نشر النجم البرتغالي كريستيانو فيديو حول الإجراءات الصحية المنزلية التي يتبعها مع أطفاله، من داخل الحجر الصحي المنزلي.

وظهر رونالدو وهو ينصح 3 من أطفاله الصغار، بأهمية تعقيم اليدين، قبل أن يضع سائلا معقما بيد كل منهمن ويطلب منهم فرك اليدين جيدا.

ونشر رونالدو الفيديو على حسابه بتطبيق انستغرام، وأرفقه بعبارة "ابق بالمنزل"، ولاقى الفيديو إعجابا كبيرا من الجماهير التي أثنت النجم البرتغالي على تعماله اللطيف والحريص مع أطفاله الصغار.

Cristiano Ronaldo teaches his kids how to #staysafe from coronavirus by washing their hands 👶(🎥: IG/cristiano) pic.twitter.com/HTmF18RMhE

— Goal (@goal) March 21, 2020

وقرر رونالدو الإقامة مع عائلته بحجر صحي منزلي، في جزيرة ماديرا حيث مسقط رأسه، والتي تقع منعزلة في المحيط الأطلنطي بين البرتغال والمغرب.

ونشر رونالدو الجمعة أول صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أسابيع، وظهر فيها وهو يتمرن داخل صالة رياضية منزلية، ووجه رسالة لمشجعيه، والذي يبلغ عددهم 208 مليون متابع على إنستغرام فقط.

وكتب رونالدو مع الصورة: "لو حلمت باللعب لأجل الملايين حول العالم، الآن هي فرصتك.



العب داخل المنزل.



العب من أجل العالم"، في رسالة لتشجيع سكان العالم على البقاء في المنزل، مع تفشي فيروس كورونا الجديد.

ويذكر أن منافسات كرة القدم حول العالم توقفت بشكل كامل، حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا.

