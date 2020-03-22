الصحة تعلن الموقف الوبائي لعدد الاصابات بكورونا والوفيات وحالات الشفاء التام

2020/03/22 | 19:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نشرت وزارة الصحة، خارطة الموقف الوبائي لليوم الاحد، في البلاد، متضمة عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى آخر أعداد حالات الاصابة بالفيروس وحالات الشفاء.وأظهرت خارطة الموقف الوبائي بالارقام ادناه، آخر التطورات بشأن وفيات وإصابات وحالات الشفاء بفيروس كورونا في المحافظات العراقية.وكانت وزارة الصحة والبيئة اعلنت، اليوم الأحد تسجيل ثلاث […]

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