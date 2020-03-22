وصول تعزيزات عسكرية من الجيش للنجف للمساهمة بفرض حظر التجوال

2020/03/22 | 19:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الاحد، عن وصول قطعات عسكرية من الجيش للمشاركة بتطبيق حظر التجوال.

وقال الياسري في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه انه "وصلت قطعات الجيش العراقي لمؤازرة القطعات الأمنية المنتشرة في تطبيق خطة فرض حظر التجوال".

واضاف "تم التوجيه لجميع القوات الأمنية بالتعامل بحزم وبقوة القانون لكل من لا يلتزم بقرارات خلية الأزمة".

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