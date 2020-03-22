خلية الازمة في ديالى تمدد حظر التجوال لاشعار اخر وتغلق مداخل ومخارج المحافظة

2020/03/22 | 19:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الازمة في ديالى، اليوم الاحد، عن تمديد حظر التجوال لاشعار اخر، فيما قررت غلق مداخل ومخارج المحافظة.

وقال مراسل "الغد برس" في المحافظة، ان الخلية اجتمعت وقررت غلق مداخل ومخارج ديالى والطرق بين الاقضية والنواحي باستثناء العجلات الناقلة للمواد الغذائية وكذلك غلق طريق خان بني سعد/ بغداد.

وتابع، كما قررت تطبيق الحظر وتمديدة إلى اشعار آخر، وكذلك تمديد العطلة إلى اشعار آخر، وإطلاق رواتب الموظفين خلال هذه الأسابيع مع تشديد الإجراءات بمنع التجمعات خلال استلام الرواتب.

وبين، ان الخلية سمحت للفرق الجوالة لبائعي الخضار والمواد الغذائية بالحركة داخل المناطق حصرا، ويسمح للاعلاميين بالتجوال في جميع المناطق، وتمنع التجمعات بالكامل وتشمل حتى مجالس العزاء وجميع المناسبات.

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