اللواء الرابع في الحشد يعفر ويطهر منطقة الفيحاء في البصرة للوقاية من كورونا

2020/03/22 | 19:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفر اللواء الرابع للحشد الشعبي، الاحد، منطقة الفيحاء في البصرة للوقاية من فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه “ضمن حملة وعي التي اطلقتها هيئة الحشد الشعبي نفذ اللواء الرابع حملة تعفير وتطهير في منطقة الفيحاء في البصرة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

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