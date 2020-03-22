صور صادمة من الصحة الايرانية:40% من المواطنين خالفوا اجراءات حظر كورونا

2020/03/22 | 19:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت وكالة فارس الايرانية، اليوم الاحد، صوراً معالجة تحذر الايرانيين من مغبة مخالفة التعليمات والاجراءات الخاصة بانتشار وباء كورونا في البلاد.بدورها قالت وزارة الصحة ان “اكثر من 40% من الايرانيين خالفوا اجراءات العزل والحجر المنزلي الوقائي وخرجوا في نزهات ربيعية الى مدن اخرى”.

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