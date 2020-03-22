2020/03/22 | 19:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خلية الأزمة في البصرة تقرر تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام الى ال

اخبار مباشرة

خلية الأزمة في البصرة تقرر تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام الى السبت المقبل

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة في البصرة تقرر تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام الى السبت المقبل) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة في البصرة تقرر تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام الى السبت المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).