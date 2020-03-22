صحة ذي قار: الفحص المختبري اكد سلامة 12 حالة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا

2020/03/22 | 19:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الاحد أن نتائج الفحص المختبري اثبتت سلامة 12 حالة جديدة مشتبه إصابتها بفايروس كورونا .





وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري، في بيان تلتقه "الغد برس"، أن "نتائج العينات التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد يوم امس اثبتت سلامة جميع الحالات المشتبه بها والبالغ عددها 12 حالة حيث كانت النتيجة سالبة أي غير مصابة بفايروس كورونا".





واضاف ان "المحافظة حاليا خالية من اي اصابة بهذا الفايروس لاسيما بعد شفاء الشخصين المصابين".

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