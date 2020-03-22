أميرة يعقوبي - فيروس الكورونا وتمثلات الأنوثة والذكورة

2020/03/22 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أميرة_يعقوبي لئن اختلفت الخصوصيات الثقافيّة وتعددت الممارسات الاجتماعيّة فإنّ البنى العلائقيّة متشابهة إذا ما قارنا بين شتّى المجتمعات الباتريكيّة ونزوعها نحو دوام فرض الحدود الجندريّة والتقسيم على أساس الجنس.فالفرد يولد بجنس تمنحه إياه/ها الطبيعة وتتولّى الثقافة تطويعه كي يتناظر الجنس مع الجندر, إستنادا إلى وسال عدّة بدءا من التغنّي بالقضيب وستر الفروج مرورا بتقليص إمكانيّات النساء من التحرّك في الفضاء كي لا......

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