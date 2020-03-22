الكعبي يطالب عبد المهدي بتوزيع حصص غذائية خلال حظر التجوال

2020/03/22 | 19:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي يوم الأحد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بتوزيع حصص غذائية خلال حظر التجوال على العراقيين خلال فترة حظر التجوال.

جاء ذلك خلال لقاء حضره أعضاء لجنة الأزمة النيابية المكلفة لمواجهة وباء كورونا، وفق بيان صادر عن مكتب الكعبي.

وأشار الكعبي إلى "ضرورة تضمين المقررات العشرة التي جرى التصويت عليها في خلية الازمة النيابية التي جرت اليوم في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة".

وشدد على ضرورة "التريث في احالة الاطباء والكوادر الصحية على التقاعد استنثناءاً من قانون التقاعد والمعدل، وكذلك التعاقد مع الاطباء والكوادر الصحية المتقاعدين سابقاً وخريجي الاختصاصات الطبية والصحية للعام الماضي لدعم القطاع الصحي بهم والتهيؤ الى اي حالات طارئة في المستقبل وتعزيز النقص الحاصل في الملاكات الصحية والطبية".

كما دعا إلى جوب تسهيل تمويل لجنة خلية الازمة الحكومة بالاموال اللازمة لشراء المواد الطبية والمستلزمات لمواجهة خطر الفايروس وكذلك استثناء اللجنة من تعليمات العقود الحكومية.

وطالب الكعبي، بتوزيع حصص غذائية على المواطنين طيلة ايام الحظر، وتوزيع الرواتب والاجور الخاصة بالموظفين والمتعاقدين لمساعدتهم في تجاوز هذه الازمة.

وجدد الكعبي تاكيده على تطبيق مقررات خلية الازمة النيابية والوزارية خصوصا فيما يتعلق باجراءات حظر التجوال بشكل تام حفاظاً على ارواح العراقيين والمجتمع.

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