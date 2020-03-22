السليمانية تعلن التوصل إلى علاج لفيروس كورونا

2020/03/22 | 19:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد محافظ السليمانية هفال ابوبكر، يوم الاحد، بأن شركة "بايونير" للصناعات الدوائية أبلغته بتوصلها لعقار لعلاج فيروس كورونا، مبينا أن العقار الذي اسمته "Zitroneer 500 mg" من المؤمل المباشرة بإنتاجه خلال الأيام المقبلة.

وجاء في بيان للمحافظ هفال ابوبكر ورد لشفق نيوز، ان رئيس مجلس إدارة شركة بايونير ابلغه بأن الشركة تعمل على مدار الساعة تعمل لانتاج الخلطات الدوائية بجميع انواعها لوزارة الصحة لمساندة القطاع الصحي في العراق، رغم الاوضاع الصعبة التي يمر بها العراق بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن الشركة سخرت جميع طاقاتها بشكل دائم بهدف ايجاد الدواء الذي تم اقراره مؤخراً حسب البحوث العالمية، والذي يقوم بمعالجة مرض فيروس كورونا المستجد (COVID 19) والذي يتكون من (Hydroxychloroquine Sulphate 200 mg tablet)، فضلا عن دواء (Azithromycin) المصنع، مشيرا الى ان المنتوج دخل في قائمة الادوية المصنة في الشركة باسم (Zitroneer 500 mg) ومن المؤمل البدء بانتاجه خلال الايام القليلة المقبلة.

وتابع أن بإمكان الشركة أن توصل هذا المنتوج للمرضى مجاناً الشهر المقبل كجزء من إخلاص الشركة والتزامها بتقديم أية مساعدة تستدعيها المسؤولية الوطنية، موضحاً أن هذه الخطوة تعد خطوة صحية وعلمية مهمة للانتصار على وباء كورونا.

تتمة ..

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