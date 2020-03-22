وفاة الرئيس السابق لريال مدريد متأثرا باصابته بفيروس كورونا

2020/03/22 | 19:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة الرئيس السابق لفريق ريال مدريد - الصورة لبي بي سي

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