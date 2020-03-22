خلية الأزمة تقرر تمديد الحظر وتعطيل الدوام إلى مساء السبت المقبل

2020/03/22 | 19:56 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

عقدت لجنة الامر الديواني رقم ( 55 ) لسنة 2020 أجتماعاً موسعا صباح يوم السبت، برئاسة وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي وبحضور أعضاء خلية الازمة وأستضافت اللجنة نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ووزير الداخلية ورئيس لجنة الصحة والبيئة الدكتور قتيبة الجبوري في مجلس النواب والدكتور جواد الموسوي عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب وقائد عمليات بغداد ورئيس مجلس الامناء في شبكة الاعلام العراقي جعفر الونان وعدد من وكلاء الوزارات والمستشارين وممثل منظمة الصحة العالمية في مركز وزارة الصحة والبيئة .

وبحث الاجتماع تطورات الوضع الصحي واجراءات وزارة الصحة والبيئة وخلية الازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه وبحث الاجراءات الواجب اتخاذها في ضوء التطورات والتحديات التي تواجه خلية الازمة ودعم جهودها.

ومنعا لتفاقم الازمة الوبائية في العراق وحفاظاً على سلامة مواطنينا من المرض وانسجاماً مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي تقضي بأتخاذ كافة التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية التي تهدف الى حماية الشعوب من مخاطر الوباء والحاقاً بالقرارات السابقة .

وعلى ضوء ما ذكر آنفا اتفق المجتمعون على التوصيات القرارات الاتية :

1.الاستمرار بحظر التجوال لغاية الساعة الحادية عشر ليلاُ من يوم السبت الموافق 28/ آذار / 2020 في عمــوم جمهورية العراق لغرض تطبيق الحجر الصحي أستناداً الى قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 واعادة تقييم الوضع حســــب الموقف الوبائي .

2.يستثنى من حظر التجوال الفئات ادناه :

اولاً / الدوائر الصحية والأمنية والخدمية .

ثانياً / الدبلوماسيون والكوادر الاعلامية في المحطات الفضائية والاذاعية العاملة في البلد ممن يحملون هويات تعريفية .

ثالثاً / الصيدليات ومذاخر الادوية والمستلزمات الطبية ومحلات بيع المواد الغذائية والافـــران ومحطات تعبئة الوقـــــود .

رابعاً / العاملون في المستشفيات العائدة الى وزارة الزراعة .

خامساً / منتسبو وزارة المالية دائرتي المحاسبة والموازنة لتسهيل الاعمال المصرفية للمؤسسات الحكومية مع استمرار عمل المصارف الحكومية .

سادساً / مجهزي خدمات الانترنت ISPS والشركات الواردة في كتاب قيادة عمليات بغداد ذو العـــــــــــدد 918/5176 في 19/آذار /2020في بغداد والمحافظات .

3.



لوزير الصحة استثناء من يرتأيه من حظر التجوال وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .

4.



الاستمـــرار فـــي تعطيــل الـــدوام الرسمـــي فــــي الجامعات والمعاهد والمؤسـسات التربـــويـــة والمـدارس لغاية يــــوم الســــبت الموافـــــق 28/ آذار / 2020 واعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي .

5.



الاستمرار بتعليق الرحلات الجوية من والى جمهورية العراق لغاية يوم السبت الموافق 28/ آذار / 2020

واعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي .

6.



على الجهات الامنية تنظيم النزول والبقاء لمنتسبيها بحسب الضرورات الامنية والتعليمات الصحية لمنع انتشار الفيروس .

7.الطلب من مجلس النواب اصدار قرار يتضمن اعطاء الصلاحية الى وزارة الصحة للصرف فـــي جميع الابــــــواب والمناقلات والهبات لدعـــــم مشروع مكافحة وباء فيروس كورونا حصراً ، واستثناءاً من جميع القوانين والتعليمات مع الاشراف الكامل لتجنب الهدر بالمال العام .

8.الطلب من وزارة المالية تحويل مبلغ 50 مليون دولار من تخصيص وزارة الصحة والبيئة الى حسابات وزارة الصحة لأستخدامها من قبل الشركة العامة لأستيراد الادوية والمستلزمات الطبية في عمليات الشراء المباشر لكل مايخــص مكافحــة وعــــلاج والوقاية من وباء كورونا .

9.على الشركة العامة لأستيراد الادوية والمستلزمات الطبية شراء مستلزمات الوقاية الشخصية وبأربعـــة اضعاف الاحتياج .

10.ايقاف الاستقطاعات المترتبة على القروض الممنوحة لموظفي الدولة كافة واعادتها عند تحسن الوضع الوبائي .

11.على امانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات ايقاف الجبايات كافة بما يضمن دعم كافة المواطنين لمواجهة التحديات الاقتصادية المترتبة على هذا الوباء.

12.



اعتبـــــــار فترة أزمة فيروس كورونا قوه قاهرة لجميع المشاريع ورًداءاً من ابتداءا من 20/ شباط /2020 ولغاية اعلان وزارة الصحة انتهاء وباء كورونا

13.



إيقاف استحصال كافة الرسوم و الإيجارات في المشاريع الحكومية و الاستثمارية ابتداءاً من 20/ شباط /2020 .

14.



تمنع كافة الزيارات الى المواقف والسجون وكذلك زيادة عمليات التعفير والتعقيم .

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