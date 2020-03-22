مدير صحة ذي قار لمراسلنا: المحافظة خالية حالياً من أي إصابة بفيروس كورونا بعد شفاء الشخصين المصابين

2020/03/22 | 19:56 - المصدر: الصباح

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الناصرية/ حازم العكيلي

أعلنت دائرة صحة ذي قار اليوم الاحد، أن نتائج الفحص المختبري اثبتت سلامة 12 حالة جديدة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا

وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري: أن نتائج العينات التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد يوم امس اثبتت سلامة جميع الحالات المشتبه بها والبالغ عددها 12 حالة، اذ كانت النتيجة سالبة أي غير مصابة بفيروس كورونا

واضاف ان المحافظة حاليا خالية من أي اصابة بهذا الفايروس، لاسيما بعد شفاء الشخصين المصابين.

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