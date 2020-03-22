لمواجهة كورونا… إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص في سوريا

2020/03/22 | 19:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة السوريّة إيقاف كافة وسائل النقل العامة في كل المحافظات السوريّة اعتباراً من الساعات المقبلة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازيّة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.وأفادت وكالة

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