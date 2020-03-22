2020/03/22 | 19:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الحكومة السورية مؤخراً, نيتها فرض الحجر الإلزامي على المواطنين، وسط حالة من الريبة والشك تسود الشارع السوري عن مدى حجم الكارثة المحتملة، بما يخص انتشار فيروس كورونا في سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (١٧٠ ألف ليرة شهرياً.. وسطي تكلفة الوقاية من كورونا لأسرة سورية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (١٧٠ ألف ليرة شهرياً.. وسطي تكلفة الوقاية من كورونا لأسرة سورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).