2020/03/22 | 20:00 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أكد ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، الاحد، أن مواقفه الرسمية تصدر من رئيسه او المتحدث الرسمي، مؤكدا أن التصريحات التي تصدر من الشخصيات الاخرى لا تمثل مواقفه الرسمية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: التصريحات التي تصدر من شخصيات لا تمثل المواقف الرسمية للائتلاف ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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