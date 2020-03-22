دولة القانون: التصريحات التي تصدر من شخصيات لا تمثل المواقف الرسمية للائتلاف


دولة القانون: التصريحات التي تصدر من شخصيات لا تمثل المواقف الرسمية للائتلاف
2020/03/22 | 20:00 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أكد ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، الاحد، أن مواقفه الرسمية تصدر من رئيسه او المتحدث الرسمي، مؤكدا أن التصريحات التي تصدر من الشخصيات الاخرى لا تمثل مواقفه الرسمية.

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