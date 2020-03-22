رئاسة البرلمان تبحث مع عبد المهدي مقررات خلية الأزمة النيابية

2020/03/22 | 20:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الاحد، مع رئيس حكومة تصريف الاعمال المستقيل عادل عبد المهدي تضمين مقررات خلية الازمة النيابية في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء .

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