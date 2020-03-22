النائب صباح العكيلي يوجه رسالة الى وزيري الدفاع والداخلية بشأن الجنود والمنتسبين المجازين

2020/03/22 | 20:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه عضو مجلس النواب صباح العكيلي رسالة الى وزيري الدفاع والداخلية بشأن الجنود والمنتسبين المجازين في ظل ظروف تفشي وباء كورونا في البلاد.

ودعا العكيلي الى ضرورة مراعاة الظروف الحالية وعدم اعتبار الجنود والمنتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية هاربين أو تاركين للخدمة بسبب صعوبة أو استحالة وصولهم الى وحداتهم العسكرية في ظل حظر التجوال الذي منعهم من العودة.

وشدد على أهمية الفحص جيدا لمن عاد الى وحدته بعد استمتاعه بإجازته كونه قد يكون حاملا للمرض وبذلك يعرض الجميع للإصابة بالوباء، مشيرا الى ان واجبات خلية الازمة يجب أن تكون شاملة للوحدات العسكرية فروعها كافة.

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