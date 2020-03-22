2020/03/22 | 20:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء السابق انتقاده للسياسيين بسبب ما يمر به العراق من أوضاع صحية خطيرة على خلفية تفشي فيروس كورونا

وقال الأعرجي في تغريدة على حسابه بتويتر، إن أغلب دول العالم منحت حكوماتها صلاحيات استثنائية من خلال قانون الطوارئ أو غيره لمواجهة الأزمات الناتجة عن فيروس كورونا إلا العراق، فبالرغم من خطورة وضعه مقارنةً بتلك الدول، إلا أن فيه حكومة تصريف أعمال “فاقدة الصلاحيات” ومكلّفٌ مُختلف عليه على حد تعبيره.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب بهاء الاعرجي: رغم الخطورة فالعراق بحكومة تصريف اعمال بلا صلاحيات ومكلف مختلف عليه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب بهاء الاعرجي: رغم الخطورة فالعراق بحكومة تصريف اعمال بلا صلاحيات ومكلف مختلف عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).