وزير أسبق يثمّن رسالة الشيخ الآمين إلى الرئاسات الثلاث لإعلان حالة الطوارئ لمواجهة خطر كورونا

2020/03/22 | 20:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد ثمّن وزير النفط الأسبق، إبراهيم بحر العلوم، اليوم الأحد، رسالة أمين عام حركة عصائب أهل الحق الشيخ الآمين قيس الخزعلي لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العراق والأزمة الاقتصادية التي ستعصف بالاقتصاد العراقي.وقال بحر العلوم في تغريدة تابعتها “العهد نيوز”، “أثمّن ماجاء في رسالة الشيخ الخزعلي للقوى السياسية ومن أجل مواجهة تفشي […]

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