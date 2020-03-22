منافسة في تويتر بين وسمي ” #خليك في البيت و #برهم كورونا امريكا ” لصدارة ترند العراق

2020/03/22 | 20:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد تنافس وسمي #خليك_في_البيت و#برهم_كورونا_امريكا ، اليوم الاحد، على صدارة ترند تويتر العراقي بواقع 46،6 الف تغريدات.وتداول العراقيون وسم ” #برهم_كورونا_امريكا” بواقع 12 الف من التغريدات ، بعد تسجيل اصابات بفايروس كورونا المستجد في العراق ، ساخرين من رئيس الجمهورية وخارق الدستور حسب ما نقلت منشوراتهم المُذيلة بوسم برهم كورونا امريكا وتكاتف […]

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