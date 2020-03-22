نجما بايرن ميونيخ يجمعان المال لمحاربة كورونا

2020/03/22 | 20:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

جمعت حملة "نحن نركل كورونا" التي أطلقها جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا ثنائي بايرن ميونخ الألماني أكثر من 2.5 مليون يورو في أيامها الأولى.

وأطلق ثنائي الفريق البافاري الحملة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) ودعم المتضررين من الفيروس، الذي أودى بحياة الآلاف من البشر في جميع أنحاء العالم وتبرع كيميتش وجوريتسكا بالمليون الأول، وبحلول اليوم الأحد تمت إضافة أكثر من 1.5 مليون يورو، وفقا لموقع الحملة.

وتعهد ما يقرب من 20 لاعبًا بالتبرع، من بينهم أكثر من نجم ألماني مثل ليروي ساني جناح مانشستر سيتي، وجوليان دراكسلر نجم باريس سان جيرمان، وماتس هوميلز مدافع بوروسيا دورتموند، بالإضافة للمهاجم الهولندي كلاس يان هونتلار لاعب أياكس.

وأوضح الموقع أنه تم تلقي 500 تبرع صغير، وحوالي 350 طلبا من المنظمات لتلقي التبرعات.

وقال كيميتش وجوريتسكا، حينما أطلقا الحملة في وقت سابق من الأسبوع الماضي "نريد مساعدة أولئك الذين يساعدون الآخرين وتقديم مساهماتنا لضمان أنه بعد انتهاء الأزمة، سوف يتسم مجتمعنا بالتنوع والقوة كما كان من قبل".

من جانبه، تعهد المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ بتقديم تبرع مالي يبلغ مليون يورو مع زوجته، حسبما أفادت صحيفة (بيلد) الألمانية.

وصرح ليفاندوفسكي للصحيفة "نحن جميعا في فريق واحد.



دعونا نكون أقوياء في هذه المعركة.



إذا تمكنا من مساعدة شخص ما، فلنفعل ذلك".

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