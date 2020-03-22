2020/03/22 | 20:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مستشفى مدينة الطب عن شفاء ثلاث حالات من المرضى المصابين بفايروس كورونا بعد تلقيهم العلاجات اللازمة وبعد ان ثبتت فحوصاتهم بعد فترة العلاج خلوهم سريريا ومختبريا من الإصابة .وأشادت ادارة مدينة الطب في بيان وتلقته وكالة صدى ” بجهود ملاكاتها الساهرة على حياة المرضى ،داعية المواطنين الى لالتزام بتعليمات وزارة الصحة للحفاظ على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاء ثلاث حالات مصابة بفايروس كورونا مدينة الطب ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفاء ثلاث حالات مصابة بفايروس كورونا مدينة الطب ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).