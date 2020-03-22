صحة ذي قار: الفحص المختبري اكد سلامة 12 حالة مشتبه في إصابتها بفايروس كورونا

2020/03/22 | 20:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الاحد، أن نتائج الفحص المختبري اثبتت سلامة 12 حالة جديدة مشتبه إصابتها بفايروس كورونا وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان تلقت”العهد نيوز” أن نتائج العينات التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد يوم امس اثبتت سلامة جميع الحالات المشتبه بها […]

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