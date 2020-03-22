شرطة ذي قار توزع 391 قطعة ارض لذوي الشهداء والجرحى

2020/03/22 | 20:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاحد، عن توزيع 391 قطعة ارض لذوي الشهداء والجرحى.

وقال اعلام لقيادة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه انه "بحضور محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر، ومدراء الدوائر الخدمية ذات العلاقة وقائد شرطة ذي قاروالمنشآت، استضافت شرطة ذي قار عوائل ذوي الشهداء والجرحى الذين تم تبليغهم في وقت سابق من هذا الشهر".

وبينت "حيث اجريت قرعة شملت توزيع 391 قطعة ارض لعوائل الشهداء والجرحى من المشمولين، فيما تم استبدال 60 قطعة ارض وحسب الاستحقاق".

وبينت ان "هذه القرعة جرت لمستحقيها تثمينا للتضحيات العظيمة التي قدمها الشهداء فداء لوطننا العراق وحماية امنه ومواطنيه".

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