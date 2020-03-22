مدير صحة الكرخ يكشف بالأرقام عن ارتفاع حالات الإصابة والشفاء بكورونا ويوجه رسالة للمواطنين

2020/03/22 | 20:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف مدير عام دائرة صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي ، اليوم الاحد, بالارقام عن ارتفاع حالات الإصابة والشفاء بكورونا فيما وجه رسالة للمواطنين.وقال الحجامي بمنشور على صفحته بموقع فيس بوك ” ثبتت إصابة زوجة المتوفى الذي ثبتت إصابة ابنه يوم امس، وهم من سكنة البياع حي الرسالة قرب جامع محمد رسول […]

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