تحذيرات من تضخُّم الأسعار عالمياً بسبب الخوف من كورونا

2020/03/22 | 20:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذَّرت منظمة أممية، وتحليلات اقتصادية، من احتمال ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، بسبب حمَّى الشراء والإغلاقات، التي ترافقت مع انتشار فيروس “كوفيد – ١٩” المعروف بـ كورونا.وقال خبير اقتصادي في

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